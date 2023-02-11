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США направлять авіаносець для ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині

Фото: США направлять авіаносець для ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон перемістить дислокований у Середземному морі авіаносець "Джордж Буш" ближче до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

Раніше США вже відправили до країни пошуково-рятувальні групи, вантажні літаки та гелікоптери.

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб відгукнутися на їхні прохання та допомогти їм", - сказав Райдер.

"Джордж Буш" (USS George HW Bush) – авіаносець класу Nimitz. Флагман авіаносної ударної групи "Джордж Буш", розгорнутої на підтримку Шостого флоту США у зоні операцій ВМС США у Європі та Африці.

У Туреччині сталося кілька потужних землетрусів у ніч проти 6 лютого. Магнітуда сягала 7,8. У Туреччині загинуло понад 20 тисяч людей, у Сирії - понад 3 тисячі.

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Турция