США направлять авіаносець для ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині

Раніше США вже відправили до країни пошуково-рятувальні групи, вантажні літаки та гелікоптери.

"Ми намагаємося зробити все можливе, щоб відгукнутися на їхні прохання та допомогти їм", - сказав Райдер.

"Джордж Буш" (USS George HW Bush) – авіаносець класу Nimitz. Флагман авіаносної ударної групи "Джордж Буш", розгорнутої на підтримку Шостого флоту США у зоні операцій ВМС США у Європі та Африці.

У Туреччині сталося кілька потужних землетрусів у ніч проти 6 лютого. Магнітуда сягала 7,8. У Туреччині загинуло понад 20 тисяч людей, у Сирії - понад 3 тисячі.

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