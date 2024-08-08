США направили F-22 на Близький Схід для підтримки Ізраїлю

За інформацією центрального командування США, винищувачі вже прибули на Близькій Схід. Однак не розголошується скільки літаків було розгорнуто і де саме вони приземлилися в регіоні.

Це розгортання F-22 є першим на Близькому Сході з червня 2023 року. Також варто зауважити, що на початку минулого року біля узбережжя Південної Кароліни F-22 збив китайську повітряну кулю, яка, за словами США, використовувалася для висотного спостереження.

Передислокація F-22 відбулась на тлі побоювань, що Іран може напасти на Ізраїль в будь-який момент у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Що передувало

Нещодавно в Ірані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Після цього влада Ірану звинуватила у скоєному Ізраїль, хоча в Тель-Авіві цього не підтверджують. Детально про вбивство Ганії - у матеріалі РБК-Україна.

Також в Ірані заявили, що вбивство Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності.

Пізніше видання The Telegraph заявило, що резиденцію лідера ХАМАС замінували завербовані Моссадом іранські силовики. Іран пригрозив, що відповість на вбивство Ганії.

Мало того, в Ірані заарештували понад 20 осіб через вбивство ватажка ХАМАС.

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