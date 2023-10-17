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США направили до берегів Ізраїлю 2 тисячі морських піхотинців, - CNN

Фото: США направили до берегів Ізраїлю 2 тисячі морських піхотинців (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати направили до берегів Ізраїлю близько двох тисяч солдатів сил швидкого реагування морської піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представника міністерства оборони США, знайомого із планом, сили швидкого реагування морської піхоти приєднаються до ескадри американських військових кораблів біля берегів Ізраїлю.

Раніше міністр оборони Ллойд Остін наказав підготувати групу військовослужбовців до потенційного розгортання в Ізраїлі для допомоги у таких завданнях, як медична та матеріально-технічна підтримка.

Наказ не означає, що війська обов'язково будуть розгорнуті, або хтось із них братиме участь у бойових діях, якщо вони таки вирушать до Ізраїлю, заявили офіційні особи в Пентагоні. Але, за їхніми словами, рішення Остіна скоротило час розгортання.

За словами офіційних осіб, підрозділ знаходиться на борту десантного корабля USS Bataan, який зараз знаходиться в Оманській затоці.

Перекидання військових США до берегів Ізраїлю

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати відібрали близько 2 тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю.

За словами офіційних осіб, перед військовослужбовцями поставлено такі завдання, як надання консультативної та медичної допомоги, і вони представляють усі Збройні сили США.

 

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