США не наполягають на проведенні виборів в Україні, - джерела

Як зазначається у матеріалі, проведення парламентських та президентських в Україні - це те питання, до якого виявляють інтерес американці. Через воєнний стан вибори, що намічалися на жовтень, в Раду вже не відбудуться. Проведення наступного року президентських виборів у встановлений термін теж під великим питанням.

На офіційному рівні тему українських виборів минулого місяця порушив сенатор -республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва. "Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви маєте робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори", - заявив Грем.

У відповідь Зеленський запевнив, що проводити вибори під час війни вкрай складно, але Україна готова внести необхідні зміни до законодавства, проте Захід має надати підтримку, від фінансової до відправки спостерігачів на передову.

Співрозмовники РБК-Україна розділилися в думках про те, чи була заява Грема його особистою ініціативою, чи він говорив від імені певних кіл американського істеблішменту, яким проведення виборів в Україні якось зіграє на руку.

У будь-якому випадку, під час останнього візиту держсекретаря Блінкена до Києва питання виборів теж ставилося, але - важливий момент - американці підкреслили, що жодного тиску на Україну в цьому плані не чинять, проводити вибори чи ні - це суверенне рішення Києва, вони лише готові до у разі необхідності надати потрібну допомогу, наголошується у матеріалі РБК-Україна.