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США о нападении на израильский танкер: мы уверены - это Иран, ответ скоро будет

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер у берегов Омана. Блинкен подчеркнул, что США проводят консультации с партнерами по поводу ответа Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря на сайте Госдепа.

"Изучив известную информацию, мы уверены, что Иран совершил нападение, в результате которого были убиты два невинных человека, с использованием беспилотников-камикадзе, которые он все чаще применяет во всем регионе", - сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что этому нападению нет никаких оправданий, а также он угрожает свободе судоходства на важнейшем водном пути и жизни тех, кто находится на судах.

"Мы работаем с нашими партнерами над рассмотрением наших следующих шагов и консультируемся с правительствами региона и другими правительствами по поводу соответствующего ответа, который будет в ближайшее время", - подчеркнул он.

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