США намерены продолжить ужесточать санкции против РФ, - Перри

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что США вероятнее всего продолжат санкционную политику в отношении РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Перри выступая после встречи с польскими и украинскими политиками в Варшаве, заявил, что "Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ после оккупации украинского Крыма в 2014 году".

Напомним, в субботу, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.

Дуда заявил, что Польша выступает за продолжение политики санкций в отношении России, пока Украина не вернет свою территориальную целостность. По словам Дуды, введение санкций является наиболее мирным способом заставить Россию выполнять договоренности и придерживаться стандартов международного права. Он добавил, что санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.