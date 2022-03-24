ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США мають намір прийняти до 100 тисяч біженців з України, - Reuters

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 24 березня 2022 14:29
США мають намір прийняти до 100 тисяч біженців з України, - Reuters Фото: США готуються приймати українських біженців (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Сполучені Штати Америки (США) планують прийняти до 100 000 українців, які рятуються від війни Росії проти України. Але поки не зрозуміло, як буде проходити транспортна логістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що офіційне підтвердження може з'явитися в найближчі дні, поки президента США Джо Байден перебуває з робочою поїздкою в Європі для координації реакції західних союзників на російське вторгнення.

Як пише Reuters, поки неясно, як українські біженці зможуть потрапити в США, оскільки незрозуміла транспортна та імміграційна логістика.

За словами одного з представників адміністрації Байдена, не всі прийняті українці пройдуть через програму біженців. Очікується, що частина приїде за сімейними візами або якоюсь іншою процедурою.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що через вторгнення Росії в Україну спостерігається небачений з часів Другої світової війни потік біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Біженці Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні