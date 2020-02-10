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США мають намір поставити Індії системи ППО майже на 2 млрд доларів

Новини » Політика     10.02.2020 - 21:30
США мають намір поставити Індії системи ППО майже на 2 млрд доларів
Фото: система протиповітряної оборони IADWS (defensesystems.com)

Мова йде про системи протиповітряної оборони IADWS

Сполучені Штати Америки (США) мають намір поставити в Індію системи протиповітряної оборони IADWS загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Агентства з питань співробітництва та безпеки США.

Як повідомляється, держдепартамент США схвалив можливу поставку Індії систем протиповітряної оборони IADWS вартістю 1,87 мільярдів доларів.

У разі укладення контракту передбачається поставити Індії п'ять радіолокаційних станцій AN/MPQ-64Fl Sentinel, 118 керованих ракет AMRAAM AIM-120C-7/C-8 і 132 зенітних керованих ракет FIM-92L Stinger, а також ряд інших найменувань продукції військового призначення, у тому числі 32 5,56-міліметрових карабіна M4A1.

Наголошується, що Індія буде застосовувати систему IADWS для підвищення можливостей своєї ППО.

Система IADWS призначена для підрозділів військової ППО малого радіусу дії.

Раніше США закликали всіх союзників і партнерів, включаючи Індію, відмовитися від угод з Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.

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