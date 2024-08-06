США намагаються конфіскувати гроші екс-премʼєра Лазаренка на користь України

Батлер зазначила, що Лазаренка було засуджено судом Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбув покарання близько шести років у в’язниці. Однак обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка було визнано винним, був значно вужчим за ті, що перебувають у юрисдикції Міністерства юстиції США.

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді Лазаренко може оскаржувати це скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємося вперед. Може йтися про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань", - сказала Батлер.

Справа, про яку йдеться, стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад 200 млн доларів, арештованих у різних країнах. Судові процеси тривають вже близько 20 років.

Серед інших справ, якими займається Міністерство юстиції США, Мері Батлер також згадала висунення обвинувачення особам, пов'язаним із підсанкційним колишнім соратником Януковича Сергієм Курченком.

За попередніми повідомленнями Мін'юсту, Сергій Курченко звинувачується у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США, шляхом отримання коштів від американських осіб та ведення бізнесу з ними на суму близько 330 млн доларів.

Павло Лазаренко був затриманий у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія. У 2009 році він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах, який визнав його винним у відмиванні 22,85 млн доларів і призначив покарання у вигляді восьми років тюрми. Лазаренко вийшов на волю у 2012 році.

Паралельно, у Швейцарії він отримав умовне ув'язнення на 1,5 року, а також конфіскацію грошей і штрафи. Україна отримала 6,5 млн доларів від Швейцарії з викрадених Лазаренком коштів.