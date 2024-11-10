США наказали компанії Тайваню припинити продавати Китаю чіпи для ШІ, - Reuters

За словами джерела, Міністерство торгівлі США надіслало компанії TSMC відповідний лист. У ньому йдеться про введення експортних обмежень на деякі складні чіпи з технологічним процесом 7 нанометрів і більше, призначені для Китаю, які використовуються у прискорювачах штучного інтелекту (ШІ) та графічних процесорах (GPU).

Наказ США, про який повідомляється вперше, надійшов лише через кілька тижнів після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі про те, що один із її чіпів був виявлений у процесорі Huawei AI. Повідомляється, що дослідницька фірма Tech Insight розібрала продукт, виявив чіп TSMC та очевидне порушення експортного контролю.

Reuters пише, що Huawei знаходиться в американському списку торгових обмежень, який вимагає від постачальників отримання ліцензій на постачання будь-яких товарів чи технологій компанії. У зв'язку з цим будь-яка ліцензія, яка могла б допомогти зусиллям Huawei в області ШІ, швидше за все, буде відхилена.

За словами джерела Reuters, в результаті отримання листа TSMC повідомила постраждалим клієнтам про зупинення постачання чіпів з понеділка. Міністерство торгівлі США відмовилося від коментарів.

"TSMC регулярно обговорює з урядом питання експортного контролю і ясно дала зрозуміти, що дотримуватиметься внутрішніх і міжнародних правил", - заявили в Міністерстві економіки Тайваню.

Як пише видання, останні заходи торкнулися ще більше компаній і вони дозволять США оцінити, чи перенаправляють інші компанії чіпи Huawei для свого процесора ШІ.

Зокрема, минулого місяця джерела повідомили агентству, що TSMC призупинила поставки китайському виробнику мікросхем Solhgo після того, як його чіп збігся з тим, який був виявлений у процесорі Huawei AI.