США наголошують на необхідності реформ для членства України в НАТО

Проте, за його словами, "потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки".

Салліван також зазначив, що головним питанням є "як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО".

Одним з важливих кроків у цьому напрямку, на думку радника, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".

Салліван також підкреслив, що президент США Джо Байден намагається забезпечити довгострокову підтримку України.