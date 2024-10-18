США наголошують на необхідності реформ для членства України в НАТО

Для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки. При цьому позиція США залишається незмінною: "Місце України та її майбутнє – в Альянсі".
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Проте, за його словами, "потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки".
Салліван також зазначив, що головним питанням є "як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО".
Одним з важливих кроків у цьому напрямку, на думку радника, стали результати саміту у Вашингтоні, "включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України".
Салліван також підкреслив, що президент США Джо Байден намагається забезпечити довгострокову підтримку України.
17 жовтня президент України Володимир Зеленський розкрив деталі своїх переговорів із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час розмови Зеленський підкреслив, що Україна стоїть перед вибором: або вона знову набуде ядерної зброї, або отримає членство в НАТО.
За словами українського лідера, Київ ухвалив рішення обрати шлях вступу до Північноатлантичного альянсу як основну гарантію своєї безпеки.
Водночас видання Bild, посилаючись на анонімне джерело, повідомило, що Україна може відновити свій ядерний арсенал, якщо Росія знову розпочне агресію після завершення поточної війни.
Більше про можливості створення ядерної зброї Україною та причини таких заяв читайте в матеріалі РБК-Україна.
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