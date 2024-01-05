США не надаватимуть підтримку Україні на рівні 2022-2023 років: названа альтернатива
Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022-2023 років. Натомість західні партнери прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.
Про це заявив на брифінгу речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна.
"Ми будемо продовжувати підтримувати Україну... стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що ми продовжуватимемо підтримувати їх на тому ж рівні військового фінансування, що й у 2022 і 2023 роках", - заявив він.
Як зауважив Міллер, США не вважають, що в продовженні підтримки на попередньому рівні є потреба, оскільки мета Вашингтона полягає в тому, щоб допомогти Україні стати на ноги та побудувати військово-промислову базу так, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.
"Але ми ще не на цьому шляху, і саме тому так важливо, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт про додаткове фінансування, тому що ми ще не досягли того рівня, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили", - водночас наголосив Міллер.
Ситуація за допомогою США для України
Раніше вчора, 4 січня, у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги. За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".
Нагадаємо, наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
Також повідомлялося, що 27 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Штати надали Україні пакет військової допомоги на 250 млн доларів, який може стати найближчим часом.
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