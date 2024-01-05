США не будут оказывать поддержку Украине на уровне 2022-2023 годов: названа альтернатива

"Мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", - заявил он.

Как отметил Миллер, США не считают, что в продолжении поддержки на прежнем уровне есть потребность, поскольку цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Украине стать на ноги и построить военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", - вместе с тем подчеркнул Миллер.