США не гарантували присутність своїх військ у країнах Балтії, - Міноборони Естонії

Країни Балтії не отримали гарантій від США про збереження присутності американських військ на їхніх кордонах.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Певкур минулого тижня разом зі своїми колегами з Литви та Латвії відвідав Вашингтон. Після візиту він заявив, що не отримав від міністра оборони США Піта Гегсета жодних гарантій щодо збереження чисельності їхніх військ на східному фланзі НАТО.

Однак, за словами глави Міноборони Естонії, йому повідомили, що будь-яке обговорення так званої "військової присутності" відбуватиметься за участю керівництва НАТО і спільних зусиль, спрямованих на внесення відповідних змін, виходячи зі стратегічної перспективи США

"Було взято зобов'язання, що не буде прийнято жодного рішення, яке б стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорюватися", - сказав Певкур.

США мають понад 2 тисячі військовослужбовців у країнах Балтії, і цей контингент був посилений після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Естонський міністр заявив, що уряд у Таллінні очікує на огляд США, в якому будуть враховані нові загрози в Азії та на Близькому Сході.

Утім, за його словами, Гегсет не запропонував жодних твердих зобов'язань щодо збереження присутності в країнах Балтії.

Певкур зазначив, що він і його колеги з Латвії та Литви чітко дали зрозуміти американським колегам, що потужна військова присутність на східному кордоні військового альянсу має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку Москви.

"Наше послання Пентагону було чітким - ви повинні бути там, де є загроза - і для членів Альянсу мудро триматися разом і тримати вхідні двері НАТО зачиненими", - додав він.