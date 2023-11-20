США надали Україні новий пакет озброєння на 100 млн доларів

"США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що докладнішої інформації не надходило, але це сталося того ж дня, коли Київ відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.

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Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки та оборони. Це 51 транш обладнання, наданий адміністрацією президента США Джо Байдена із запасів Міністерства оборони для України із серпня 2021 року.

Пакет містить додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, яке допоможе Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свободу від триваючої агресивної війни Росії.

Пакет допомоги вартістю до 100 млн доларів включає в себе:

Зенітні ракети Stinger;

одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

боєприпаси для руйнування перешкод;

спорядження для холодної погоди; і

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Військова допомога від США

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд доларів) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

Водночас, президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

Візит глави Пентагону в Україну

Глава Міноборони США 20 листопада приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.

У Пентагоні повідомили, що Остін під час візиту до Києва проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Зокрема, він має намір обговорити партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

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