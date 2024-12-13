США нададуть Україні чотири пакети економічної допомоги

Під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, Верма анонсував кожен з чотирьох пакетів.

"Адміністрація Байдена визнає, що сільське господарство було в залишатиметься одним із опорних секторів української економіки", - заявив Верма.

Зокрема, США виділять додаткові 74,7 мільйона доларів для підтримки експортоорієнтованого сільського господарства, щоб українські фермери та переробники могли активніше долучатися до відновлення економіки країни.

Крім того, Сполучені Штати нададуть понад 223 мільйони доларів "для відновлення транспорту, інфраструктури та логістики". За словами представника Держдепартаменту, це потрібно для того, щоб в Україні працювали порти, залізниця та інші комунікації.

Водночас США спрямують 35 мільйонів доларів до Трастового фонду відновлення України, щоб підтримати створення внутрішнього фонду підготовки проєктів уряду України, який розроблено спільно зі Світовим банком. Як зазначив Верма, ці заходи спрямовані на забезпечення більш ефективного процесу відновлення через співпрацю державного та приватного секторів.

Також заступник держсекретаря США анонсував надання понад 105 мільйонів доларів на підготовку та навчання українців, які будуть залучені до нових робочих місць, створених у межах процесу відбудови та виробництва.