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В США начинают работы над маломощными ядерными боеголовоками

Новости » Политика    23.11.2018 - 16:44
В США начинают работы над маломощными ядерными боеголовоками
Иллюстративное фото (US Navy)

В США начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2

В США в рамках Программы стратегических систем и текущего оборонного бюджета Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности W76-2 для оснащения ими баллистических ракет на атомных подводных лодках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института ВМС Соединенных Штатов.

Сообщается, что проведения ядерных испытаний не потребуется, поскольку новое ядерное оружие создается на основе термоядерной боеголовки W76. Мощность боеголовки составляет 100 килотонн. Ею оснащены баллистические ракеты Trident-2, установленные на стратегических атомных ракетных подводных лодках класса "Огайо". Новая боеголовка W76-2 будет иметь мощность 5-6 килотонн.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно подготовленному Минобороны США проекту "Обзор ядерной политики", Соединенные Штаты планируют наращивать ядерное оружие, в том числе малой мощности.

Также сообщалось, что в США планируют ослабить существующие ограничения на использование ядерного оружия и создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для ракет Trident, в том числе и для сдерживания России.

 

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