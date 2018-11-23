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У США починають роботи над малопотужними ядерними боеголовоками

Новини » Політика    23.11.2018 - 16:44
У США починають роботи над малопотужними ядерними боеголовоками
Ілюстративне фото (US Navy)

У США починають роботи зі створення ядерної боєголовки малої потужності W76-2

У США в рамках Програми стратегічних систем та поточного оборонного бюджету Військово-морські сили починають роботи зі створення ядерної боєголовки малої потужності W76-2 для оснащення ними балістичних ракет на атомних підводних човнах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Інституту ВМС Сполучених Штатів.

Повідомляється, що проведення ядерних випробувань не потрібно, оскільки нова ядерна зброя створюється на основі термоядерної боєголовки W76. Потужність боєголовки становить 100 кілотонн. Нею оснащені балістичні ракети Trident-2, встановлені на стратегічних атомних ракетних підводних човнах класу "Огайо". Нова боєголовка W76-2 буде мати потужність 5-6 кілотонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з підготовленим Міноборони США проекту "Огляд ядерної політики", Сполучені Штати планують нарощувати ядерну зброю, в тому числі малої потужності.

Також повідомлялося, що у США планують послабити існуючі обмеження на використання ядерної зброї і створити нову ядерну боєголовку з зарядом малої потужності для ракет Trident, в тому числі і для стримування Росії.

 

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