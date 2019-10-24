В США начали подготовку к депортации россиянки Бутиной

Иммиграционно-таможенная служба Соединенных Штатов Америки (США) подала иммиграционное сообщение на россиянку Марию Бутину, обвиняемую в шпионаже и приговоренную к 18 месяцам заключения, для передачи ее ведомству с целью удержания до момента депортации в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В заявлении службы говорится о том, что ведомство будет добиваться депортации Бутиной сразу же после того, как она завершит отбывать наказание.

"Иммиграционно-таможенная служба подала иммиграционное сообщение на гражданку России Марию Бутину и будет добиваться его депортации после того, как она завершит отбывать наказание. Из соображений безопасности проведения операций иммиграционных-таможенная служба не обсуждает конкретные процедуры депортации до того, как будет произведено успешное возвращение на родину", - отметили в службе.

Как сообщил российским СМИ официальный представитель Бутиной Александр Ионов, россиянка подписала документы об освобождении из тюрьмыи уже завтра, 25 октября, может выйти на свободу. После освобождения Бутину перевезут в один из городов США, откуда отправят в Россию. Представитель не исключает, что Бутину могут депортировать из Нью-Йорка.

Напомним, что 26 апреля суд в Вашингтоне огласил приговор россиянке Бутиной, подозреваемой в шпионаже на Россию и сговоре с целью продвижения интересов Москвы в США. Суд удовлетворил просьбу обвинения и приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.

Как известно, Мария Бутина была задержана 15 июля 2018 года. Ее обвиняли в попытках налаживать связи в США и попытках проникнуть к организациям, которые имеют влияние на американскую политику.