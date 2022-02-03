UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США начали переброску дополнительных войск в Европу

Автор: Валерия Полищук

В четверг, 3 февраля, Соединенные Штаты начали переброску дополнительных войск в Европу на военно-транспортных самолетах. В Польшу и Германию перебросят около 2 тысяч американских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Около 1 700 военных вошли в состав пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, которая отправится в Польшу. Остальные 300 человек входят в состав 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом объединенной оперативной группы".

Еще тысяча американских военнослужащих, направляющихся в Румынию, входят в состав 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Вильсеке, Германия.

Фото: США начали переброску дополнительных войск в Европу (twitter.com/halbritz)

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуСоединенные Штаты Америки