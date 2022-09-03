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В США мужчина угнал самолет и угрожает врезаться в супермаркет

Фото: самолет несколько часов кружит над городком Тупело (twitter.com/MEMOfficScorer)
Автор: Александр Мороз

В городке Тупело (штат Миссисипи) мужчина угнал небольшой частный самолет и уже несколько часов угрожает врезаться на нем в супермаркет Walmart.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что в связи угрозой были эвакуированы Walmart и ближайший магазин. Также сообщается, что пилот кружил над Тупело около четырех часов, а сейчас находится над населенным пунктом поблизости.

В полиции отмечают, что уже связались с пилотом.

"Граждан просят избегать этого района до тех пор, пока не будет получено полное разрешение. При полете самолета такого типа опасная зона намного больше, чем лишь Тупело", - говорится в сообщении.

Местные власти считают, что самолет был украден, и работают над тем, чтобы определить, является ли пилот сотрудником местного аэропорта. Полиция и федеральные агентства пытаются выяснить мотивы действий этого мужчины.

Напомним, ранее в августе в США мужчина на авто протаранил ограждение Капитолия и застрелился.

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