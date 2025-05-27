США можуть знизити мито для Малайзії до 10%, але Трамп вимагає поступок

Зниження США запропонованих тарифів на імпорт товарів з Малайзії до базового рівня у 10%, буде позитивним сигналом для малайзійської промисловості та експортерів.

Про це заявив міністр інвестицій, торгівлі та промисловості Малайзії Тенгку Зафрул Азіз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якщо бути об'єктивними - і США публічно це заявляли - 10% не підлягає перегляду, це, схоже, мінімальний рівень", - сказав чиновник на полях регіонального саміту в Куала-Лумпурі.

За його словами, будь-яке зниження тарифної ставки з нинішнього рівня у 24% хоча б до 10% - мінімального рівня, запропонованого президентом США Дональдом Трампом у квітні, - буде сприятливим для промисловості та експортерів Малайзії.

Раніше Куала-Лумпур вела переговори з Вашингтоном про зниження тарифів. В обмін адміністрація Трампа вимагає від Малайзії вирішення питань торговельного дисбалансу, нетарифних бар’єрів і захисту американських технологій від передання третім сторонам та у відповідні інвестиції.

За даними Управління торгового представника США, у 2024 році Сполучені Штати зафіксували дефіцит у товарній торгівлі з Малайзією на рівні 24,8 млрд доларів.

Міністр повідомив, що малайзійська делегація планує поновити переговори з американською стороною наступного тижня.

"Для нас важливо знайти взаємовигідне рішення", - підкреслив Зафрул, додавши, що США залишаються для Малайзії як найбільшим експортним ринком, так і найбільшим іноземним інвестором.

Нюанси з Китаєм

На тлі активізації торговельної дипломатії, лідери країн Південно-Східної Азії у понеділок, 26 травня, ініціювали дводенний саміт, на якому обговорюється розширенню співпраці з Китаєм і країнами Перської затоки, а також мінімізація наслідків імовірних американських тарифів.

Зі свого боку, Малайзія почала переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки (GCC).

Паралельно уряд Малайзії запроваджує жорсткіші митні правила для боротьби з можливими випадками перевантаження чутливих товарів через свої пункти в’їзду та виїзду до країн, яким заборонено їхнє постачання. Міністерство інвестицій, торгівлі та промисловості оголосило, що з 6 травня стане єдиним органом, уповноваженим видавати всі непреференційні сертифікати походження для експорту товарів до США.

У 2025 році представники адміністрації Трампа закликали малайзійську владу посилити контроль над так званим транзитом напівпровідників до Китаю, що викликає занепокоєння у Вашингтоні.

"Процес наразі проходить досить гладко", - сказав Зафрул.

За його словами, Малайзія вже збільшила потужності та ресурси для забезпечення безперешкодного експорту до США.