США можуть запровадити обмеження на експорт нафти до Китаю

У Конгресі цю ідею підтримують як демократи, і республіканці. Законодавці внесли десятки законопроектів, спрямованих на усунення конкуренції з Китаєм.

Питання про продаж нафти SPR Китаю загострилося після того, як президент Джо Байден оголосив у 2022 році про продаж 180 мільйонів барелів нафти SPR, щоб стримати ціни на бензин, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

SPR продала 1 млн барелів UNIPEC America, що базується в Х'юстоні підрозділу китайської Sinopec. У 2017 році за колишнього президента Дональда Трампа деяка кількість нафти SPR була продана PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

В даний час запаси SPR становлять понад 360 мільйонів барелів нафти, але вони близькі до 40-річного мінімуму через продаж у 2022 році.

Американські нафтові компанії продали Китаю 83 мільйони барелів нафти у 2022 році.

Палаті представників США доведеться спочатку проголосувати за законопроектом, перш ніж Сенат зможе розглянути пакет до п'ятниці, заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер. Палата представників має повернутися з відпустки у вівторок.