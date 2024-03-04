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США можуть запровадити обмеження на експорт нафти до Китаю

Вашингтон, Понеділок 04 березня 2024 05:12
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США можуть запровадити обмеження на експорт нафти до Китаю Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Лідери Конгресу США оприлюднили новий захід у законодавстві про фінансування, який забороняє Китаю купувати нафту зі Стратегічного нафтового резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Конгресі цю ідею підтримують як демократи, і республіканці. Законодавці внесли десятки законопроектів, спрямованих на усунення конкуренції з Китаєм.

Питання про продаж нафти SPR Китаю загострилося після того, як президент Джо Байден оголосив у 2022 році про продаж 180 мільйонів барелів нафти SPR, щоб стримати ціни на бензин, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

SPR продала 1 млн барелів UNIPEC America, що базується в Х'юстоні підрозділу китайської Sinopec. У 2017 році за колишнього президента Дональда Трампа деяка кількість нафти SPR була продана PetroChina International, дочірній компанії китайської державної нафтової компанії PetroChina Co Ltd.

В даний час запаси SPR становлять понад 360 мільйонів барелів нафти, але вони близькі до 40-річного мінімуму через продаж у 2022 році.

Американські нафтові компанії продали Китаю 83 мільйони барелів нафти у 2022 році.

Палаті представників США доведеться спочатку проголосувати за законопроектом, перш ніж Сенат зможе розглянути пакет до п'ятниці, заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер. Палата представників має повернутися з відпустки у вівторок.

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НАФТА Сполучені Штати Америки Китай
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