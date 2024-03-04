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США могут ввести ограничение на экспорт нефти в Китай

Вашингтон, Понедельник 04 марта 2024 05:12
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США могут ввести ограничение на экспорт нефти в Китай Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Лидеры Конгресса США обнародовали новую меру в законодательстве о финансировании, которая запрещает Китаю приобретать нефть из Стратегического нефтяного резерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Конгрессе эту идею поддерживают как демократы, так и республиканцы. Законодатели внесли десятки законопроектов, направленных на устранение конкуренции с правительством Китая.

Вопрос о продаже нефти SPR Китаю обострился после того, как президент Джо Байден, объявил в 2022 году о продаже 180 миллионов баррелей нефти SPR, чтобы сдержать цены на бензин, которые резко выросли после вторжения России в Украину.

SPR продала 1 млн баррелей UNIPEC America, базирующемуся в Хьюстоне подразделению китайской Sinopec. В 2017 году при бывшем президенте Дональде Трампе некоторое количество нефти SPR было продано PetroChina International, дочерней компании китайской государственной нефтяной компании PetroChina Co Ltd.

В настоящее время запасы SPR составляют более 360 миллионов баррелей нефти, но они близки к 40-летнему минимуму из-за продаж в 2022 году.

Американские нефтяные компании продали Китаю 83 миллиона баррелей нефти в 2022 году.

Палате представителей США придется сначала проголосовать по законопроекту, прежде чем Сенат сможет рассмотреть пакет до пятницы, заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Палата представителей должна вернуться из отпуска во вторник.

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