США можуть вийти з переговорів щодо України: Трамп назвав умову

Американського лідера попросили прокоментувати заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США вийдуть із переговорного процесу щодо України, якщо найближчими днями не буде ознак того, що угода між Києвом і Москвою можлива в найближчі тижні.



"Точних термінів немає, але ми хочемо зробити це швидко. Йдеться про життя. Люди помирають", - підкреслив у відповідь Трамп.

За його словами, 2,5 тисячі людей гинуть щотижня в жорстокій битві. Тому США "в ідеалі" збираються це зупинити.

"Якщо з якоїсь причини одна зі сторін створює серйозні перешкоди, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви жахливі люди", - і відмовимося від усього. Але, сподіваємося, до цього не дійде. Марко (держсекретар Марко Рубіо - ред.) має рацію, коли каже, що ми хочемо, щоб усе закінчилося", - наголосив президент.

Він також додав, що щодня гине багато людей, поки "хтось продовжує грати в ігри". І США не збираються це тепер.

Водночас Трамп зазначив, що є "хороші шанси" вирішити таку проблему. І він був "не хотів говорити" про вихід США з мирних переговорів.