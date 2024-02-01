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США можуть відновити програму постачання Туреччині літаків F-35: названо умову

Фото: США можуть відновити програму постачання Туреччині літаків F-35 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати готові відновити програму переходу Туреччини на сучасні винищувачі F-35 лише за умови, якщо Анкара зніме з озброєння російські комплекси ППО С-300 та С-400.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Наша думка незмінна: програма F-35 для Туреччини несумісна з її використанням ракетних комплексів С-300 та С-400", - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

За його словами, переговори з представниками турецького уряду щодо модернізації збройних сил Туреччини тривають.

"Якщо Туреччина зможе залагодити наші занепокоєння з цього приводу, тоді може відбутися поновлення процесу щодо її переходу на програму F-35", - зазначив Кірбі.

Що передувало

Придбання Туреччиною російської системи протиракетної оборони С-400 призвело до глухого кута у відносинах з Вашингтоном, що спонукало останній ввести обмеження в рамках "закону про протидію противникам Америки через санкції" (CAATSA).

США також виключили Туреччину з програми винищувачів F-35 у 2019 році у відповідь на покупку, стверджуючи, що С-400 загрожують її бойовим літакам п'ятого покоління.

Але 30 січня заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може обговорити повернення Туреччини до "сім'ї" винищувачів F-35.

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