США можуть укласти з країнами нові торговельні угоди після введення мит, - Рубіо

США можуть ініціювати двосторонні переговори з країнами, щоб укласти нові торговельні угоди. Однак це буде після того, як американські мита будуть застосовані до основних торговельних партнерів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він зазначив, що адміністрація Трампа "встановить новий статус-кво", а потім Штати зможуть домовитися про щось, якщо інші країни цього заходять.

"Ми збираємося запровадити мита для країн, які будуть відповіддю на ті, які вони запроваджують для нас. Це не проти Канади, це не проти Мексики, це не проти ЄС, це проти всіх", - сказав Рубіо.

Далі, за словами держсекретаря, Штати можуть вступити у двосторонні переговори про торговельні угоди, які матимуть сенс для обох сторін.

"І потім, виходячи з цієї нової основної справедливості та взаємності, ми, можливо, вступимо у двосторонні переговори з країнами по всьому світу щодо нових торговельних угод, які матимуть сенс для обох сторін", - резюмував він.