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США могут заключить со странами новые торговые соглашения после введения пошлин, - Рубио

Воскресенье 16 марта 2025 19:13
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США могут заключить со странами новые торговые соглашения после введения пошлин, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США могут инициировать двухсторонние переговоры со странами, чтобы заключить новые торговые соглашения. Однако это будет после того, как как американские пошлины будут применены к основным торговым партнерам.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что администрация Трампа "установит новый статус-кво", а затем Штаты смогут договориться о чем-то, если другие страны этого заходят.

"Мы собираемся ввести пошлины для стран, которые будет ответом на те, которые они вводят для нас. Это не против Канады, это не против Мексики, это не против ЕС, это против всех", - сказал Рубио.

Далее, по словам госсекретаря, Штаты могут вступить в двухсторонние переговоры о торговых соглашениях, которые будут иметь смысл для обеих сторон.

"И затем, исходя из этой новой основные справедливости и взаимности, мы, возможно, вступим в двухсторонние переговоры со странами по всему миру о новых торговых соглашениях, которые будут иметь смысл для обеих сторон", - резюмировал он.

Подробнее о том, могут ли торговые войны, объявленные США партнерам, привести к очередному глобальному кризису, и как это отразится на Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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