"США можуть стати стороною конфлікту". Лаврову привиділися американські найманці в Україні

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що американські найманці нібито беруть участь у війні Росії проти України на боці ЗСУ. Через це США "можуть стати стороною конфлікту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".
"З натовського, американського озброєння обстрілюють суміжну Україні російську територію, вбивають там мирних жителів. У Пентагоні не приховують, що передають Києву розвіддані, цілевказівки для завдання ударів", - заявив Лавров.
За його словами, у РФ нібито є інформація про те, що американські найманці та радники "присутні на полі бою".
"США, по суті, балансують на межі перетворення на сторону конфлікту", - додав глава МЗС країни-агресора.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю та уточнив, що його заява не є блефом.
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