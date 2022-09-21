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"США можуть стати стороною конфлікту". Лаврову привиділися американські найманці в Україні

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Москва, Середа 21 вересня 2022 21:26
"США можуть стати стороною конфлікту". Лаврову привиділися американські найманці в Україні Фото: Сергій Лавров, голова МЗС РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що американські найманці нібито беруть участь у війні Росії проти України на боці ЗСУ. Через це США "можуть стати стороною конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"З натовського, американського озброєння обстрілюють суміжну Україні російську територію, вбивають там мирних жителів. У Пентагоні не приховують, що передають Києву розвіддані, цілевказівки для завдання ударів", - заявив Лавров.

За його словами, у РФ нібито є інформація про те, що американські найманці та радники "присутні на полі бою".

"США, по суті, балансують на межі перетворення на сторону конфлікту", - додав глава МЗС країни-агресора.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив Заходу застосувати ядерну зброю та уточнив, що його заява не є блефом.

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