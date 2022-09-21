"США могут стать стороной конфликта". Лаврову привиделись американские наемники в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские наемники якобы принимают участие в войне России против Украины на стороне ВСУ. Из-за этого США "могут стать стороной конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

"Из натовского, американского вооружения обстреливают сопредельную Украине российскую территорию, убивают там мирных жителей. В Пентагоне не скрывают, что передают Киеву разведданные, целеуказания для нанесения ударов", - заявил Лавров.

По его словам, у РФ якобы есть информация о том, что американские наемники и советники "присутствуют на поле боя".

"США, по сути, балансируют на грани превращения в сторону конфликта", - добавил глава МИД страны-агрессора.