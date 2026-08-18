США можуть скоротити військову присутність у Перській затоці після війни з Іраном

США розглядають можливість суттєво змінити свою військову присутність у Перській затоці після пошкодження низки об'єктів під час війни з Іраном. У Пентагоні та Центральному командуванні США вивчають кілька варіантів подальшого розміщення сил у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними джерел видання, війну в Пентагоні розглядають як можливість переглянути американську військову присутність у регіоні. Зокрема, обговорюється варіант не відновлювати деякі пошкоджені бази у тому самому вигляді, в якому вони існували до початку бойових дій наприкінці лютого.

Водночас питання поки не стало офіційним розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета. За даними видання, його вивчають політичне управління Пентагону та Центральне командування США.

"Щодо деяких із цих питань доведеться прийняти рішення", - сказав високопосадовець Пентагону The Washington Post.

Один із варіантів - переміщення військ на захід

Серед можливих сценаріїв розглядається переміщення частини американських військ і баз далі на захід від Ірану. Йдеться, зокрема, про район, який включає Йорданію та Ізраїль.

Американські літаки-заправники протягом війни були розміщені в Ізраїлі, тоді як у Йорданії США мають кілька військових баз.

За словами колишнього американського дипломата Майкла Ретні, війна продемонструвала вразливість американських сил у регіоні. На його думку, переміщення військ далі на захід і подалі від значної частини ракетного полігону Ірану могло б зменшити ризики, однак "ідеального розв'язання цієї проблеми" немає.

Чому питання стало актуальним

За даними The Washington Post, зазвичай близько 40 тисяч американських військовослужбовців розміщені на приблизно 20 базах на Близькому Сході. Багато американських баз та інших військових об'єктів зазнали ракетних і безпілотних атак після початку війни між США та Ізраїлем наприкінці лютого.

Унаслідок атак, за наведеними виданням даними, загинули 18 американських військовослужбовців, а сотні дістали поранення.

Найбільші американські об'єкти розташовані в країнах Перської затоки. Серед них – штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в Бахрейні. Під час війни з Іраном Вашингтон також значно збільшив військову присутність у регіоні.

США посилили й військово-морські сили в зоні відповідальності Центрального командування, розмістивши там десятки військових кораблів та авіаносців із тисячами моряків. Частина військовослужбовців перебуває в регіоні на сотні днів довше, ніж планувалося.

Можливі наслідки для країн регіону

Перегляд американської військової присутності може мати неоднозначні наслідки. З одного боку, Вашингтон отримує можливість змінити розташування своїх сил з урахуванням продемонстрованих під час війни ризиків.

З іншого боку, такий крок, імовірно, буде сприйнятий Іраном як значне досягнення. Тегеран тривалий час виступає проти масштабної військової присутності США в регіоні та закликає Вашингтон вивести свої війська.

Крім того, скорочення американської присутності або зміна розташування баз може зробити країни Перської затоки, які приймають американські військові об'єкти, більш вразливими до подальших атак з боку Ірану.

За даними The Washington Post, питання також може загострити дискусії всередині адміністрації Дональда Трампа щодо подальшого військового втручання США на Близькому Сході. У звіті йдеться про боротьбу за вплив на президента між прихильниками більш жорсткої політики та ізоляціоністським крилом його адміністрації.