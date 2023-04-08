США можуть направити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю, - конгресмен МакКол

Фото: США можуть направити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю (Getty Images)

Сполучені Штати Америки можуть направити своїх солдатів на Тайвань у разі вторгнення Китаю на острів.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, а це, мені здається, станеться, то американський народ підтримає відправку військ, і Конгрес наслідуватиме його приклад", - заявив конгресмен. За словами МакКола, йдеться про санкціоноване застосування військової сили, яке було б схвалено комітетом, або ж про оголошення війни.