ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США можуть направити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю, - конгресмен МакКол

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 16:16
США можуть направити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю, - конгресмен МакКол Фото: США можуть направити війська на Тайвань у разі вторгнення Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки можуть направити своїх солдатів на Тайвань у разі вторгнення Китаю на острів.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Я думаю, якщо комуністичний Китай вторгнеться у Тайвань, а це, мені здається, станеться, то американський народ підтримає відправку військ, і Конгрес наслідуватиме його приклад", - заявив конгресмен.

За словами МакКола, йдеться про санкціоноване застосування військової сили, яке було б схвалено комітетом, або ж про оголошення війни.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Китай нещодавно засудив зустріч спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті з лідеркою Тайваню Цай Інвень. Як відзначив Пекін, питання Тайваню, є "першою червоною лінією", яку Сполучені Штати не повинні перетинати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Тайвань
NEWS
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
Великдень завтра? Як може змінитися церковний календар і чи чекають на Україну подвійні свята
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян