ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США могут включить РФ в список стран, которых подозревают в манипуляциях с валютой

Новости » Экономика    10.05.2019 - 04:01
США могут включить РФ в список стран, которых подозревают в манипуляциях с валютой
Фото: Минфин США (EADaily)

Также в потенциальном списке Вьетнам, Таиланд, Ирландия и другие

Администрация президента США Дональд Трампа собирается расширить перечень стран, которых подозревают в валютных манипуляциях. Среди таких стран может оказаться Россия, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg

Кроме России, в потенциальном списке стран-махинаторов могут также оказаться Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия, Малайзия. Эти государства имеют большой профицит торгового баланса с США. Кроме того, из этого списка могут исчезнуть Индия и Южная Корея.

По данным знакомых с ситуацией источников агентства Bloomberg, список подозреваемых в махинациях с валютой стран обнародует Министерство финансов США.

Ведомство дважды в год выпускает доклад, в котором также указываются страны, подозреваемые в манипуляциях с валютами. По данным собеседников агентства, в ближайшей докладе, который будет обнародована В мае, количество таких стран будет достигать около 20. В прошлом отчете их было 12.

Расширение списка произойдет потому, что Минфин внес изменения в один из критериев, который и влияет на попадание стран в этот список. Таким образом США ведут наблюдение за действиями стран-партнеров в отношении их национальных валют.

Напомним, недавно Минфин США создал внутри Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть подразделений стратегического влияния, в сферу которых входят вопросы РФ, КНДР, Ирана, террористической организации "Исламское государство", виртуальной валюты, прав человека и коррупции.

Китай призвал США пойти на встречу для заключения торговой сделки США вводят санкции против секторов экономики Ирана
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиоперация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь