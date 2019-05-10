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США можуть включити РФ у перелік країн, яких підозрюють у маніпуляціях з валютою

Новини » Економіка    10.05.2019 - 04:01
США можуть включити РФ у перелік країн, яких підозрюють у маніпуляціях з валютою
Фото: Мінфін США (EADaily)

Також у потенційному списку В'єтнам, Таїланд, Ірландія та інші

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональд Трампа збирається розширити перелік країн, яких підозрюють у валютних маніпуляціях. Серед таких країн може опинитися Росія, передає РБК-Україна із посиланням на Bloomberg

Окрім Росії, у потенційному списку країн-махінаторів можуть також опинитися В’єтнам, Таїланд, Індонезія, Ірландія, Малайзія. Ці держави мають великий профіцит торгового балансу зі США. Крім того, із цього списку можуть зникнути Індія та Південна Корея.

За даними знайомих із ситуацією джерел агентства Bloomberg, список підозрюваних у махінаціях із валютою країн оприлюднить Міністерство фінансів США. 

Відомство двічі на рік випускає доповідь, у якій також зазначаються країни, підозрювані в маніпуляціях з валютами. За даними співрозмовників агентства, в найближчій доповіді, котра буде оприлюднена утравні, кількість таких країн буде досягати близько 20. У минулому звіті їх було 12.

Розширення списку відбудеться тому, що Мінфін вніс зміни до одного з критеріїв, який і впливає на потрапляння країн до цього списку. У такий спосіб США ведуть нагляд за діями країн-партнерів щодо їх національних валют.

Нагадаємо, нещодавно Мінфін США створив усередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки шість підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання РФ, КНДР, Ірану, терористичної організації "Ісламська держава", віртуальної валюти, прав людини і корупції.

США підозрюють Росію валютних маніпуляціях із національною валютою. Також підозра падає на В'єтнам, Ірландію, Таїланд - загалом 20 країн

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