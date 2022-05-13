UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США могут списать несколько военных кораблей возрастом до трех лет: в чем причина

USS Wichita (Фото: seaforces.org)
Автор: Константин Широкун

Имеющиеся в США противолодочные корабли не могут выполнять свою основную задачу. Об этом сообщил командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдэй. Согласно его плану, утилизации подлежат девять относительно новых военных кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я отказываюсь платить хоть доллар за систему, которая не сможет отслеживать высококлассную подводную лодку в сегодняшних условиях", — сказал Гилдей. По его словам, радары обнаружения подводных лодок кардинально устарели и не могут выявить современные корабли.

Адмирал предложил вывести из состава флота несколько кораблей, что сэкономит ВМС примерно 391 миллион долларов. Но эта сумма компенсирует лишь часть стоимости девяти боевых кораблей прибрежной зоны, которые обошлись американским налогоплательщикам в 3,2 миллиарда долларов.

USS Indianapolis, USS Billings и USS Wichita были сданы в эксплуатацию в 2019 году, а это означает, что ВМС планируют вывести из эксплуатации корабли, которым еще не исполнилось и трех лет. Несмотря на планы ВМФ по списанию военных кораблей, последнее слово в вопросе о военном бюджете остается за Конгрессом, который отверг предыдущие просьбы о выводе кораблей из эксплуатации.

Ранее сообщалось, что США могут применить уроки войны РФ против Украины в отношении Тайваня. Это прежде всего касается сферы военной помощи острову. В США считают, что сейчас очень важно, чтобы у Тайваня имелись все средства, которые необходимы для самозащиты от возможного нападения Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки