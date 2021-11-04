США меняют условия въезда для иностранцев с 8 ноября

Соединенные штаты Америки меняют правила въезда для иностранцев, прибывающих в страну самолетом. Новые требования вступят в силу 8 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

В частности, путешественники должны иметь при себе документ, удостоверяющий полную вакцинацию против коронавируса и отрицательный тест, который сдан не ранее чем за 72 часа до поездки.

Однако, это требование распространяется на иностранцев, которые будут прибывать в страну воздушным транспортом.

Отметим, что сейчас граждане Украины могут попасть в США самолетом независимо от наличия полной COVID-вакцинации при условии предоставления отрицательного теста, сделанного за 72 часа до поездки, или справки о выздоровлении от коронавируса.