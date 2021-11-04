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США змінюють умови в’їзду для іноземців з 8 листопада

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США, Четвер 04 листопада 2021 15:35
США змінюють умови в’їзду для іноземців з 8 листопада Фото: США змінюють умови в’їзду для іноземців з 8 листопада (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені штати Америки змінюють правила в'їзду для іноземців, які прибувають до країни літаком. Нові вимоги набудуть чинності 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

Зокрема, мандрівники мають мати при собі документ, який засвідчує повну вакцинацію проти коронавірусу і негативний тест зроблений не раніше ніж за 72 години до поїздки.

Однак, ця вимога поширюється на іноземців, які прибуватимуть до країни повітряним транспортом.

Зазначимо, що наразі громадяни України можуть потрапити до США літаком незалежно від наявності повної COVID-вакцинації за умови надання негативного тесту, зробленого за 72 години до поїздки, або довідки про одужання від коронавірусу.

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