США мають намір створити економічний коридор між Індією та країнами Європи

Радник Байдену з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що реалізацією проекту окрім США займуться Індія, Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія, Ізраїль та країни Євросоюзу. За його словами, удосконалена транспортна інфраструктура сприятиме зближенню близькосхідних країн і перетворить регіон на центр економічної активності.

У США не уточнили терміни реалізації проекту та його вартість. За словами спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана, запуск економічного коридору коштуватиме 20 млрд доларів.

Саміт G20 в Індії

В Індії відбувається саміт двадцяти найбільших економік світу. Метою зустрічі лідерів стане обговорення важливих тем, зокрема економічних. Ця зустріч пройде без України, однак у ній присутні представники Росії.

Нагадаємо, лідери "Великої двадцятки" на саміті досягли консенсусу щодо спільної декларації. Там згадали про Україну.

Детальніше про рішення у декларації можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.