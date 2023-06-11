США мають намір повернутися до ЮНЕСКО, - Axios

Сполучені Штати в приватному порядку повідомили Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про те, що вони вирішили знову приєднатися до неї. Шість років тому колишній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі складу організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Вступ до ЮНЕСКО є однією із зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена - здебільшого у спробі протистояти зростаючому впливу китайського уряду на порядок денний агентства ООН.

За даними видання, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма надіслав листа генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азулай, у якому запропонував план повернення США в організацію.

План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом і ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США і повернення до виконавчої ради агентства.

США в ЮНЕСКО

Після того, як Палестина стала повноправним членом ЮНЕСКО у 2011 році, адміністрація колишнього президента США Барака Обами припинила фінансування організації, оскільки це було заборонено американським законодавством.

У жовтні 2017 року адміністрація Трампа оголосила про вихід із ЮНЕСКО через те, що вона назвала антиізраїльською упередженістю. Незабаром після цього Ізраїль оголосив про свій вихід з організації.

У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Держдепартамент, що він не заперечуватиме проти повернення США в ЮНЕСКО. Позиція Ізраїлю відкрила шлях для деяких демократів і республіканців у Конгресі підтримати цей крок.

У грудні минулого року Конгрес схвалив законопроєкт, який виділив понад 500 млн доларів, необхідних для погашення боргу США перед ЮНЕСКО, і дозволив їй повернутися як повноправному члену.

Закон США

Законопроєкт містить положення про повернення, яке свідчить, що якщо палестинці отримають статус держави-члена в одному з агентств ООН, США знову припинять його фінансування. Термін дії законопроєкту спливає 30 вересня 2025 року, коли нинішній генеральний директор ЮНЕСКО залишить свою посаду. При цьому Конгрес США може продовжити дію документа.