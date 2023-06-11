США намерены вернуться в ЮНЕСКО, - Axios

Соединенные Штаты в частном порядке уведомили Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о том, что они решили вновь присоединиться к ней. Шесть лет назад бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из состава организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Вступление в ЮНЕСКО является одной из внешнеполитических целей администрации президента Джо Байдена - в основном в попытке противостоять растущему влиянию китайского правительства на повестку дня агентства ООН.

По данным издания, заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором предложил план возвращения США в организацию.



План, который является результатом длительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО, содержит график выплаты долга США и возвращения в исполнительный совет агентства.

США в ЮНЕСКО

После того, как Палестина стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация бывшего президента США Барака Обамы прекратила финансирование организации, поскольку это было запрещено американским законодательством.

В октябре 2017 года администрация Трампа объявила о выходе из ЮНЕСКО из-за того, что она назвала антиизраильской предвзятостью. Вскоре после этого Израиль объявил о своем выходе из организации.

В феврале 2022 года израильское правительство уведомило Госдепартамент, что оно не будет возражать против возвращения США в ЮНЕСКО. Позиция Израиля открыла путь для некоторых демократов и республиканцев в Конгрессе поддержать этот шаг.

В декабре прошлого года Конгресс одобрил законопроект, который выделил более 500 млн долларов, необходимых для погашения долга США перед ЮНЕСКО, и позволил ей вернуться в качестве полноправного члена.

Закон США

Законопроект включает в себя положение о возврате, которое гласит, что если палестинцы получат статус государства-члена в одном из агентств ООН, США снова прекратят его финансирование. Срок действия законопроекта истекает 30 сентября 2025 года, когда нынешний генеральный директор ЮНЕСКО покинет свой пост. При этом Конгресс США может продлить действие документа.