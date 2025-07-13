У США масово звільняють слідчих, які вели справи проти Трампа, - CBS

У США Міністерство юстиції звільнило десятки співробітників, які працювали над розслідуваннями, пов'язаними з президентом Дональдом Трампом і його прихильниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
За їхніми даними, серед звільнених - понад 20 осіб, задіяних у справах про зберігання секретних документів у Трампа і спробах скасувати підсумки виборів 2020 року. Обидві справи курирував колишній спецпрокурор Джек Сміт.
Інший співрозмовник видання зазначив, що було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції, які працювали на Сміта в межах двох розслідувань, які він курирував. При цьому ще щонайменше 15 осіб можуть бути звільнені.
Джерела повідомили CBS News, що серед звільнених були помічники юристів, які працювали в офісі Сміта, фінансовий і допоміжний персонал, а також два додаткові прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді.
"Правила більше не існують. Раніше був кордон, був чіткий поділ між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа тепер безумовно зникла", - розповіла одна зі звільнених співробітниць Петті Хартман.
Нагадаємо, лише 28 червня Associated Press писало, що у США раптово звільнили трьох прокурорів, які займалися справами про штурм Капітолія.
Лист, отриманий одним із прокурорів, був підписаний генеральним прокурором Пем Бонді.
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