У США масово звільняють слідчих, які вели справи проти Трампа, - CBS

За їхніми даними, серед звільнених - понад 20 осіб, задіяних у справах про зберігання секретних документів у Трампа і спробах скасувати підсумки виборів 2020 року. Обидві справи курирував колишній спецпрокурор Джек Сміт.

Інший співрозмовник видання зазначив, що було звільнено щонайменше 35 співробітників Міністерства юстиції, які працювали на Сміта в межах двох розслідувань, які він курирував. При цьому ще щонайменше 15 осіб можуть бути звільнені.

Джерела повідомили CBS News, що серед звільнених були помічники юристів, які працювали в офісі Сміта, фінансовий і допоміжний персонал, а також два додаткові прокурори Міністерства юстиції в Північній Кароліні та Флориді.

"Правила більше не існують. Раніше був кордон, був чіткий поділ між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одне не повинно втручатися в роботу іншого. Ця межа тепер безумовно зникла", - розповіла одна зі звільнених співробітниць Петті Хартман.