США, Литва и Россия: в какие страны для проживания переезжают украинцы

За первые 10 месяцев 2020 года на постоянное место жительства из Украины за границу выехали 3259 человек. Чаще всего украинцы переезжают в США, Литву и Россию.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

Так, с января по октябрь в США переехали 738 украинцев, в Литву - 546, Россию - 414.

В то же время в Украину на постоянное проживание вернулись 1235 украинцев.

В 2019 году за границу для постоянного проживания выехали 11 311 граждан Украины, вернулись в страну - 1996 украинцев. Самыми популярными направлениями в прошлом году были США - 5842 человека, Германии - 1052, Россия - 885.

Напомним, в январе 2020 года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Согласно исследованию, численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч человек.

При этом в Кабмине заявили, что численность населения Украины продолжает сокращаться под влиянием нескольких факторов - негативное соотношение между рождаемостью и смертностью, миграция и оккупация территорий.