США ледь не спровокували війну з Китаєм через створений ШІ звіт, - CNN
Розвідувальний звіт для військових США на Близькому Сході, створений ШІ, пропонував зупинити китайський корабель з нібито компонентами ядерної зброї. Це могло призвести до конфлікту з Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
ШІ провокував конфлікт між США і Китаєм
За словами чотирьох джерел, знайомих з цим інцидентом, американські військові почали діяти за вказівкою ШІ, плануючи перехопити судно.
Як кажуть два джерела, озброєні військові США готувалися піднятися на борт корабля. Військові літаки перебували в повітрі, повідомило одне з цих джерел та інше джерело, знайоме з інцидентом.
Лише безпосередньо перед запланованою операцією чиновники глибше дослідили звіт. Було виявлено, що аналітик командування спеціальних операцій створив його за допомогою штучного інтелекту. А його чат-бот неточно ідентифікував матеріал, який перевозив корабель.
CNN не вдалося з'ясувати, яким був помилково ідентифікований вантаж.
За словами одного з джерел, повідомлення було "повністю неправдивим". Але воно також "ледь не розпочало війну", сказало джерело.
Будь-яка операція США проти китайського судна могла б призвести до переростання у збройний конфлікт між двома країнами.
Використання ШІ армією США
У військових силах США та розвідувальному співтоваристві чиновники наполягають на тому, щоб інтегрувати ШІ майже в кожен аспект своєї роботи:
- аналіз величезних обсягів необроблених розвідувальних даних,
- вибір цілей для ударів,
- управління бюджетуванням, логістикою та ланцюгами поставок.
Але цей епізод підкреслює серйозні ризики. Аналітик звернувся до чат-бота з питанням про деякі розвідувальні звіти щодо маніфесту судна.
Бот об'єднав розвідувальні дані з відкритих джерел із секретними радіоелектронними даними, що зберігаються в урядових фондах. Таким чином він дійшов до свого доленосного висновку про матеріал, який перевозив корабель.
Потім аналітик знову використав ШІ, щоб упакувати висновки у стандартний розвідувальний звіт і поширити його.
За словами одного з джерел, це не було поодиноким випадком у розвідувальному співтоваристві з моменту початку поширення цих інструментів в уряді.
Раніше РБК-Україна писало, що OpenAI публічно розкрила випадки, коли ШІ поводився всупереч заданим інструкціям. Розробники створили нову систему інформування про такі інциденти.
Крім того, світ стоїть на порозі появи повністю автономних систем озброєнь. Уже проводяться відповідні експерименти, заявив ексдиректор Центрального розвідувального управління, чотиризірковий генерал армії США Девід Петреус.