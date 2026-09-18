США ледь не спровокували війну з Китаєм через створений ШІ звіт, - CNN

Розвідувальний звіт для військових США на Близькому Сході, створений ШІ, пропонував зупинити китайський корабель з нібито компонентами ядерної зброї. Це могло призвести до конфлікту з Кита єм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

ШІ провокував конфлікт між США і Китаєм

За словами чотирьох джерел, знайомих з цим інцидентом, американські військові почали діяти за вказівкою ШІ, плануючи перехопити судно.

Як кажуть два джерела, озброєні військові США готувалися піднятися на борт корабля. Військові літаки перебували в повітрі, повідомило одне з цих джерел та інше джерело, знайоме з інцидентом.

Лише безпосередньо перед запланованою операцією чиновники глибше дослідили звіт. Було виявлено, що аналітик командування спеціальних операцій створив його за допомогою штучного інтелекту. А його чат-бот неточно ідентифікував матеріал, який перевозив корабель.

CNN не вдалося з'ясувати, яким був помилково ідентифікований вантаж.

За словами одного з джерел, повідомлення було "повністю неправдивим". Але воно також "ледь не розпочало війну", сказало джерело.

Будь-яка операція США проти китайського судна могла б призвести до переростання у збройний конфлікт між двома країнами.

Використання ШІ армією США

У військових силах США та розвідувальному співтоваристві чиновники наполягають на тому, щоб інтегрувати ШІ майже в кожен аспект своєї роботи:

аналіз величезних обсягів необроблених розвідувальних даних,

вибір цілей для ударів,

управління бюджетуванням, логістикою та ланцюгами поставок.

Але цей епізод підкреслює серйозні ризики. Аналітик звернувся до чат-бота з питанням про деякі розвідувальні звіти щодо маніфесту судна.

Бот об'єднав розвідувальні дані з відкритих джерел із секретними радіоелектронними даними, що зберігаються в урядових фондах. Таким чином він дійшов до свого доленосного висновку про матеріал, який перевозив корабель.

Потім аналітик знову використав ШІ, щоб упакувати висновки у стандартний розвідувальний звіт і поширити його.