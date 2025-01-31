У США колекціонер знайшов ймовірну картину Ван Гога на гаражному розпродажі

В американському штаті Міннесота колекціонер антикваріату придбав на гаражному розпродажі картину, яку експерти вважають можливою роботою Вінсента Ван Гога. Чоловік купив її у 2016 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN .

Полотно, що зображує рибалку із сивою бородою та люлькою, підписане "Елімар" і засноване на картині данського художника Майкла Анчера. За версією дослідницької компанії LMI Group International, Ван Гог міг створити цю роботу в 1889 році, перебуваючи в психіатричній лікарні на півдні Франції.



Група експертів стверджує, що картина "Елімар" є раніше невідомою роботою Вінсента Ван Гога (фото: LMI Group International, Inc.)

Експерти провели детальний аналіз полотна, фарби та інших характеристик, а також виявили на картині волосинку, яка, ймовірно, належала чоловіку. Однак її ДНК неможливо було порівняти з нащадками художника через поганий стан зразка.

Попри глибоке дослідження, музей Ван Гога в Амстердамі поки що не підтвердив авторство відомого майстра. Втім, експерти наголошують, що втрата чи передача картин друзям була типовою практикою для Ван Гога, тож відкриття невідомих робіт цілком можливе.