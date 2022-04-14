США – Китаю: помогите остановить войну в Украине, или потеряете авторитет в мире

Йеллен также заявила, что Китай мог бы воспользоваться своими особыми отношениями с Россией, чтобы убедить Москву прекратить войну.

"На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", — заявила Йеллен.

Также она отметила, что Соединенным Штатам необходимо усердно работать с Китаем, чтобы избежать формирования биполярной глобальной финансовой системы, которая противопоставляет рыночные демократии автократическим экономикам.

"Каковы бы ни были геополитические цели и стратегии Китая, мы не видим благожелательного толкования российского вторжения или его последствий для международного порядка", — сказала министр.