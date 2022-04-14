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США – Китаю: помогите остановить войну в Украине, или потеряете авторитет в мире

Джанет Йеллен (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Китай должен помочь положить конец войне в Украине. В противном случае страна столкнется с потерей своего положения в мире. Также она предупредила, что попытки помочь в обходе санкций будут иметь для Китая серьезные экономические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен также заявила, что Китай мог бы воспользоваться своими особыми отношениями с Россией, чтобы убедить Москву прекратить войну.

"На отношение мира к Китаю и его готовность к дальнейшей экономической интеграции вполне может повлиять реакция Китая на наш призыв к решительным действиям в отношении России", — заявила Йеллен.

Также она отметила, что Соединенным Штатам необходимо усердно работать с Китаем, чтобы избежать формирования биполярной глобальной финансовой системы, которая противопоставляет рыночные демократии автократическим экономикам.

"Каковы бы ни были геополитические цели и стратегии Китая, мы не видим благожелательного толкования российского вторжения или его последствий для международного порядка", — сказала министр.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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