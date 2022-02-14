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США изучают возможность предоставления Украине кредитных гарантий на 1 млрд долларов

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Вашингтон, Понедельник 14 февраля 2022 21:18
США изучают возможность предоставления Украине кредитных гарантий на 1 млрд долларов Фото: США рассматривают возможность предоставления Украине новых кредитных гарантий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США изучают возможность оказания финансовой помощи Украине на фоне угрозы со стороны России. В частности, рассматривается вопрос о предоставлении новых кредитных гарантий на сумму до 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Да, это то, что мы рассматриваем в рамках дополнительной макроэкономической поддержки, которую мы изучаем, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России", - сказал агентству представитель администрации президента США.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о начале переговоров с Казначейством США о кредитных гарантиях из-за закрытых для страны рынков заимствования.

Отметим, сегодня канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении Украине кредита на сумму в 150 млн евро.

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