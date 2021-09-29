США изучают микроволновую атаку на госслужащего в Сербии

Правительство США активно расследует сообщения о возможных "аномальных инцидентах со здоровьем" у американских дипломатов. В частности расследуется микроволновая атака на госслужащего в Сербии.

Ее просили прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что ЦРУ отозвало из Сербии своего сотрудника из-за неврологических симптомов, которые считают проявлением так называемого гаванского синдрома.

"В тесной координации с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных аномальных инцидентах со здоровьем, где бы о них ни сообщалось. Госдепартамент относится к этому крайне серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что наши сотрудники, сообщившие о любом из этих происшествий, получали немедленное и соответствующее внимание и уход", - сказала она.