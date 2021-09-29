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США изучают микроволновую атаку на госслужащего в Сербии

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Вашингтон, Среда 29 сентября 2021 00:06
США изучают микроволновую атаку на госслужащего в Сербии Фото: Джалина Портер, представитель Госдепа (cdn.dvidshub.net)
Автор: Артур Родивилов

Правительство США активно расследует сообщения о возможных "аномальных инцидентах со здоровьем" у американских дипломатов. В частности расследуется микроволновая атака на госслужащего в Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Госдепа Джалины Портер.

Ее просили прокомментировать материал газеты The Wall Street Journal, в котором утверждается, что ЦРУ отозвало из Сербии своего сотрудника из-за неврологических симптомов, которые считают проявлением так называемого гаванского синдрома.

"В тесной координации с нашими партнерами в правительстве США мы активно расследуем сообщения о возможных аномальных инцидентах со здоровьем, где бы о них ни сообщалось. Госдепартамент относится к этому крайне серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы гарантировать, что наши сотрудники, сообщившие о любом из этих происшествий, получали немедленное и соответствующее внимание и уход", - сказала она.

Отметим, что гаванский синдром содержит ряд неврологических симптомов, включая головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей.

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