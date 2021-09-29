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США вивчають мікрохвильову атаку на держслужбовця в Сербії

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Вашингтон, Середа 29 вересня 2021 00:06
США вивчають мікрохвильову атаку на держслужбовця в Сербії Фото: Джаліна Портер, представник Держдепу (cdn.dvidshub.net)
Автор: Артур Родивилов

Уряд США активно розслідує повідомлення про можливі "аномальні інциденти зі здоров'ям" в американських дипломатів. Зокрема розслідується мікрохвильова атака на держслужбовця в Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Держдепу Джаліни Портер.

Її просили прокоментувати матеріал газети The Wall Street Journal, в якому стверджується, що ЦРУ відкликало з Сербії свого співробітника через неврологічні симптоми, які вважають проявом так званого гаванського синдрому.

"У тісній координації з нашими партнерами в уряді США ми активно розслідуємо повідомлення про можливі аномальні інциденти зі здоров'ям, де б про них не повідомлялося. Держдепартамент ставиться до цього вкрай серйозно. Ми робимо все можливе, щоб гарантувати, що наші співробітники, які повідомили про будь-яку з цих подій, отримували негайну і відповідну увагу і догляд", - сказала вона.

Відзначимо, що гаванський синдром містить низку неврологічних симптомів, включаючи запаморочення, нудоту, головні болі та проблеми зі слухом, які спостерігалися в листопаді 2016 року у деяких співробітників посольств Канади та США в Гавані й членів їхніх сімей.

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